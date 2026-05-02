Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0: Οδυνηρή ήττα στη μάχη της παραμονής στην Premier League με αυτογκόλ του Μαυροπάνου

Η Γουέστ Χαμ ηττήθηκε 3-0 στην έδρα της Μπρέντφορντ και έδωσε την ευκαιρία στην Τότεναμ να την προσπεράσει μετά την ολοκλήρωση της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ομάδα του Ντε Τσέρμπι να κερδίσει την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Μαυροπάνος σκόραρε στα δίχτυα της ομάδας του στο 15′ και έξι λεπτά αργότερα έκανε το 1-1 για τη Γουέστ Χαμ, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ με αποτέλεσμα να το σκορ να μείνει 1-0 και την Μπρέντφορντ να ξαναπαίρνει το μομέντουμ του αγώνα.

Ο Τιάγκο με πέναλτι έκανε το 2-0 στο 54′ και ο Ντάαμσγκαρντ στο 82′ «έγραψε» το τελικό 3-0 μετά από ασίστ του Λιούς Πότερ.

Τα «σφυριά» παραμένουν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 36 βαθμούς, με την Τότεναμ να έχει 34 με παιχνίδι λιγότερο.

Η Μπράιτον έχασε 3-1 από τη Νιουκάστλ. Ο Κωστούλας ήταν στον πάγκο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, καθώς μπήκε στο γήπεδο στο 80΄. Ο Οσούλα άνοιξε το σκορ για τις «καρακάξες» στο 12′ και ο Μπερν έκανε το 2-0 στο 24, μετά από πάσα του Γκιμαράες. Ο Χινσελγουντ μείωσε σε 2-1 στο 61′, όμως ο Μπαρνς στις καθυστερήσεις «καθάρισε» τη νίκη κάνοντας το 3-1.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε πολύ θετική εμφάνιση και μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά με ψαλιδάκι, όμως ο Πόουπ του είπε «όχι».

Γουλβς και Σάντερλαντ ήρθαν ισόπαλες 1-1 με τον Μουκιέλ να ανοίγει το σκορ στο 17′ για τους φιλοξενούμενους και τον Μπουένο να ισοφαρίζει στο 54′ για την υποβιβασμένη Γουλβς.