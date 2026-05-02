Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Ο Καρέλης με πέναλτι στο 90+8 βύθισε τους «βυσσινί» στη μάχη της παραμονής στη Super League

Ο Πανσερραϊκός πήρε μία πολύ σπουδαίο βαθμό στη μάχη της παραμονής στη Super League κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Το ματς ισόπαλο 1-1 με τον Καρέλη να ευστοχεί σε πέναλτι στις καθυστερήσεις. Έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για την απόφαση του Φωτιά.

Η ΑΕΛ Novibet φάνηκε ότι θα έπαιρνε ένα τεράστιο τρίποντο χάρη στο όμορφο γκολ του Τούπτα στο 76′, όμως ο Ηλιάδης υπέπεσε σε χέρι μέσα στην περιοχή, μετά από κεφαλιά του Σίστο, με τον Φωτιά να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση, μιας και είχε αντίθετη άποψη, όμως αυτός επέμεινε και έδωσε την παράβαση. Ο Νίκος Καρέλης πήρε την ευθύνη και χάρισε την ισοπαλία στον Πανσερραϊκό, που παρέμεινε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Πανσερραϊκός με 28 βαθμούς είναι στην 12η θέση και πάνω από την επικίνδυνη ζώνη των πλέι άουτ της Super League, σε αντίθεση με την ΑΕΛ Novibet που βρίσκεται στην τελευταία θέση στης βαθμολογίας με 25 βαθμούς και θα πρέπει να κάνει νίκες στα επόμενα ματς για να μην υποβιβαστεί.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (09/05, 16:00) και η ΑΕΛ Novibet τον Αστέρα Τρίπολης (09/05, 17:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Γκελασβίλι (52′ Ντε Μάρκο), Φέλτες, Τσαούσης (86′ Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74′ Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (74′ Μασκανάκης).

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64′ Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46′ Σαγκάλ), Ατανάσοφ, Πέρες (84′ Παντελάκης), Τούπτα, Πασάς (74′ Σίστο).