Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Θρίαμβος των Αρκάδων στη μάχη της παραμονής στη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 4-2 τον Ατρόμητο στην 6η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και έπιασε τον Πανσερραϊκό στους 28 βαθμούς, όμως παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 10′ κλέβοντας την μπάλα από τον Μουτουσαμί, που δεν έκανε καλό κοντρόλ μετά από πάσα του τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Ο Μπαρτόλο έκανε το 2-0 για τον Αστέρα Τρίπολης ευστοχώντας από την άσπρη βούλα, μετά από πέναλτι για χέρι πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πάρτι των Αρκάδων συνεχίστηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Άλχο να σκοράρει σε κενή εστία μετά από απόκρουση του Γκουγκελασβίλι σε σουτ του Μακέντα. Ο Αλμύρας στο 47′ πέτυχε το 4ο γκολ της ομάδας του με ωραίο τελείωμα μετά από σέντρα του Σίλα. Ο Ατρόμητος μείωσε σε 4-1 στο 83′ με κεφαλιά του Τζοβάρα και ο Τσούμπερ σκόραρε με «κεραυνό» έξω από την περιοχή στο 85′ για να «γράψει» το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Πλέον, οι Αρκάδες είναι στους 28 βαθμούς και την 13η θέση πάνω μόνο από την ΑΕΛ Novibet, που ήρθε ισόπαλη με τον Πανσερραϊκό. Οι Σερραίοι είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην ισοβαθμία με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος, αφού είναι πρώτος στα πλέι άουτ με 40 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης θα ταξιδέψει στη Λάρισα για να δώσει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (09/05/26, 17:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτσ, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Άλχο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κέτου, Μακέντα.

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μπάκου.