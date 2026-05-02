Ελλάδα – Ολλανδία 8-12: Πρώτη ήττα για την Εθνική πόλο γυναικών στα προκριματικά του World Cup

Δύο κακά οκτάλεπτα κόστισαν στην ομάδα του Χάρη Παυλίδη
Οι παίκτριες της Εθνικής πόλο γυναικών
Οι παίκτριες της Εθνικής πόλο γυναικών/ EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο γυναικών ηττήθηκε 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία στο δεύτερο ματς των προκριματικών του World Cup. Οι «οράνιε» εξασφάλισαν την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ολλανδία είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα κόντρα στην Εθνική πόλο γυναικών στο Ρότερνταμ. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν κατάφερε ποτέ να περάσει μπροστά στο σκορ και μετά το 3-3 ακολουθούσε.

Η Ελλάδα κατάφερε απλά να μειώσει στο φινάλε σε 8-12 για να μην δεχτεί μία βαριά ήττα στα προκριματικά του World Cup του πόλο γυναικών.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση με την Αυστραλία για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία 6
Ελλάδα 3
Ιταλία 0
Αυστραλία 0

3η αγωνιστική 

19:30 Ιταλία – Ολλανδία (03/05/26)
21:30 Ελλάδα – Αυστραλία (03/05/26)

