Ελλάδα – Ολλανδία 8-12: Πρώτη ήττα για την Εθνική πόλο γυναικών στα προκριματικά του World Cup

Η Εθνική πόλο γυναικών ηττήθηκε 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία στο δεύτερο ματς των προκριματικών του World Cup. Οι «οράνιε» εξασφάλισαν την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ολλανδία είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα κόντρα στην Εθνική πόλο γυναικών στο Ρότερνταμ. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν κατάφερε ποτέ να περάσει μπροστά στο σκορ και μετά το 3-3 ακολουθούσε.

Η Ελλάδα κατάφερε απλά να μειώσει στο φινάλε σε 8-12 για να μην δεχτεί μία βαριά ήττα στα προκριματικά του World Cup του πόλο γυναικών.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση με την Αυστραλία για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία 6

Ελλάδα 3

Ιταλία 0

Αυστραλία 0

3η αγωνιστική

19:30 Ιταλία – Ολλανδία (03/05/26)

21:30 Ελλάδα – Αυστραλία (03/05/26)