Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού

Ο Πανσερραϊκός με τον «χρυσό» βαθμό που πήρε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet παραμένει εκτός της ζώνης του υποβιβασμού της Super League, όμως πλέον είναι ισόβαθμος με τον 13ο Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε τον Ατρόμητο.
Η ΑΕΛ Novibet είναι τελευταία στη βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League με 25 βαθμούς και θα πρέπει να κάνει μεγάλα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια της μάχης της παραμονής. 28 βαθμούς έχουν Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης με τους Σερραίους να υπερέχουν στην ισοβαθμία.
Ο Παναιτωλικός με την ήττα από την Κηφισιά είναι στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και θα κληθεί να πάρει βαθμούς στη συνέχεια για να μην κινδυνεύσει στο φινάλε του μίνι πρωταθλήματος, που θα κρίνει τις δύο ομάδες που του χρόνου θα παίξουν στη Super League 2.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2
Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League
9. Ατρόμητος 40
10. Κηφισιά 34
11. Παναιτωλικός 31
12. Πανσερραϊκός 28
13. Αστέρας Τρίπολης 28
14. ΑΕΛ Novibet 25
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Tα κριτήρια ισοβαθμίας
Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:
- Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).
- Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).
- Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.