Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού

Ο Πανσερραϊκός με τον «χρυσό» βαθμό που πήρε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet παραμένει εκτός της ζώνης του υποβιβασμού της Super League, όμως πλέον είναι ισόβαθμος με τον 13ο Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΛ Novibet είναι τελευταία στη βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League με 25 βαθμούς και θα πρέπει να κάνει μεγάλα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια της μάχης της παραμονής. 28 βαθμούς έχουν Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης με τους Σερραίους να υπερέχουν στην ισοβαθμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναιτωλικός με την ήττα από την Κηφισιά είναι στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και θα κληθεί να πάρει βαθμούς στη συνέχεια για να μην κινδυνεύσει στο φινάλε του μίνι πρωταθλήματος, που θα κρίνει τις δύο ομάδες που του χρόνου θα παίξουν στη Super League 2.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2

Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 34

11. Παναιτωλικός 31

12. Πανσερραϊκός 28

13. Αστέρας Τρίπολης 28

14. ΑΕΛ Novibet 25

Η επόμενη (7η) αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Tα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος: