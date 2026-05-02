Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1: Ο Πόμπο με πέναλτι «σφράγισε» την παραμονή της ομάδας του Λέτο στην Super League

Η Κηφισιά πήρε μεγάλη νίκη με 0-1 στην έδρα του Παναιτωλικού στην 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League και πλέον είναι στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη.

Ένα ματς που φαινόταν ότι πήγαινε να ολοκληρωθεί ισόπαλο, αποτέλεσμα που βόλευε και την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό, κρίθηκε από ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι στο 63′ για μαρκάρισμα του Σιέλη στον Μπένι.

Η παράβαση δόθηκε μετά από χρήση του VAR και ο Πόμπο εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για να κάνει το 0-1 στο Αγρίνιο. Η Κηφισιά είχε ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως ο Κουτσερένκο είπε «όχι» στις προσπάθειες των παικτών της ομάδας του Λέτο.

Η Κηφισιά είναι στην 10η θέση με 34 βαθμούς και μπορεί να νιώθει άνετη για την παραμονή της στην Super League, ενώ ο Παναιτωλικός είναι 11ος με 31 βαθμούς.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (90+1′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (71′ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάτζι (46′ Αγκίρε).

Κηφισιά: Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (90+1′ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84′ Ταβάρες), Σόουζα (74′ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (84′ Θεωδορίδης), Λαρουσί.