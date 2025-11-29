ΑΕΛ Novibet μετά την ήττα από τον Άρη: «Να τοποθετηθεί ο Λανουά για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας»

Η ΑΕΛ Novibet βρέθηκε μια ανάσα από το να φύγει με πολύτιμο βαθμό από το «Βικελίδης», ισοφαρίζοντας με εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις, αλλά ηττήθηκε με 2-1 από τον Άρη, με τον Ντούντου να σημειώνει το νικητήριο γκολ στο 90+9′.

Οι “βυσσινί” είχαν φρικτά παράπονα από την διαιτησία του Πολυχρόνη και τα εξέφρασαν με μια “σκληρή” ανακοίνωση, λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Από την ΑΕΛ Novibert κάλεσαν -μάλιστα- τον Στεφάν Λανουά να τοποθετηθεί υπεύθυνα για τον «διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ΑΕΛ», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, παρότι έφτασε στη 12η αγωνιστική χωρίς να ασχοληθεί με τη διαιτησία, βλέπει τη στάση αυτή να εκλαμβάνεται από ορισμένους ως αδυναμία. Η σημερινή διαιτησία στο παιχνίδι Άρης–ΑΕΛ Novibet αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Καλούμε τον Αρχιδιαιτητή κ. Λανουά να παρακολουθήσει προσεκτικά τον αγώνα και να τοποθετηθεί υπεύθυνα για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τα σφυρίγματα του διαιτητή κ. Πολυχρόνη ήταν απλά «συγκλονιστικά». Θα δυσκολευτούμε να τα ξεχάσουμε.

Ολόκληρος ο οργανισμός της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει φτάσει στα όριά του, όπως και ο κόσμος μας, που με συνέπεια και αξιοπρέπεια κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα.

Απαιτούμε σεβασμό και ισονομία».