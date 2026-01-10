Αθλητικά

ΑΕΛ Νovibet: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ομάδας μας, ονόματι Σιδηρόπουλος»

Οι Θεσσαλοί είχαν πολλά παράπονα από τον Έλληνα διαιτητή στο παιχνίδι με την Κηφισιά
Έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου εξέφρασε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.Εξέδωσε, μάλιστα, ανακοίνωση λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης, για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τους «βυσσινί» να προηγούνται με τον Άνχελο Σαγκάλ (55’) αλλά να μένουν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ιβάν Μασόν (65’) με δεύτερη κίτρινη.

Για να ισοφαρίσει εν τέλει ο σύλλογος των βορείων προαστίων με τον Γιάκουμπ Πόκορνι στο 89’.

 «Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2, ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας. Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet.

