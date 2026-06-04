Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε video με 18 διαιτητικές αποφάσεις από το Game 1 των τελικών με Ολυμπιακό

Οι διαιτητικές αποφάσεις του game 1 των τελικών της GBL παραμένουν στο επίκεντρο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα video με 18 φάσεις από το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια προσπάθειά της να αναδείξει ζητήματα, με τα διαιτητικά κριτήρια που υπήρχαν στις αποφάσεις του αγώνα στο ΣΕΦ.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκαν να κυνηγάει τον Ολυμπιακό στο σκορ για μεγάλο διάστημα του πρώτου τελικού, έφτασε -μετά από μεγάλη μάχη- στην ανατροπή του σκορ, αλλά τελικά ηττήθηκε με 82-76, “φωνάζοντας” για αποφάσεις της Βασιλικής Τσαρούχα.

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“Τα σχόλια δικά σας…” σχολιάζει ο Παναθηναίκός. Στο video περιλαμβάνονται 18 διαφορετικές φάσεις με αποφάσεις για φάουλ και no call, με τους ανθρώπους της ομάδας να υποστηρίζουν ότι υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια σε παρόμοιες περιπτώσεις επαφών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι φάσεις παρουσιάζονται σχεδόν εναλλάξ, με καταλογισμό φάουλ στη μία περίπτωση και συνέχιση του παιχνιδιού στην επόμενη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολυσυζητημένη φάση με τον καταλογισμό φάουλ εις βάρος του Κέντρικ Ναν και υπέρ του Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, με τον Παναθηναϊκό να υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει παράβαση.