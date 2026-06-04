Ο Λεβαδειακός, ο Αλέξης Τσίπρας, η «Θεοπούλα» και τα εισιτήρια διαρκείας των Βοιωτών

Έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο βρήκε η ΠΑΕ Λεβαδειακός να προωθήσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Οι Βοιωτοί χρησιμοποίησαν τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Έφη Παπαθεοδώρου για να πετύχουν το σκοπό τους.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η αγαπητή σε όλους Θεοπούλα, βρέθηκε την Τετάρτη (03.06.2026) στα γραφεία του ΕΛ.Α.Σ., του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην προθυπουργό να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή, για να την κάνει μέλος του νέου κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεβαδειακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη! “Εγώ με τη γιαγιά μου που πρέπει να κάνω ανανέωση το διαρκείας της”, έγραψε η ομάδα της Βοιωτίας, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και της “Θεοπούλας”, με το σήμα της ομάδας να έχει τοποθετηθεί -με παρέμβαση- στον τοίχο, πίσω τους!

“Με λίγα λόγια ανανέωσε τώρα το διαρκείας σου! Τα καλύτερα έρχονται” σχολίασε ο Λεβαδειακός, στέλνοντας μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας, για να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.