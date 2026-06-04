Αθλητικά

Ολυμπιακός: Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό

H παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την παρακάμερα του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Από το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ξεχωρίζει ο πανηγυρισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς στο τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ που κλείδωσε την ερυθρόλευκη νίκη, τα πλάνα από την εξέδρα αλλά και από τις δραστηριότητες των φιλάθλων στο περιθώριο του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της GBL, με τον δεύτερο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (5/6/2026) στο Telekom Center.

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