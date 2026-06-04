Αθλητικά

«Υπαρκτό το ενδιαφέρον της Μίλαν για Μουκουντί» γράφουν στην Αφρική και αναφέρονται στο πού κολλάει το θέμα με την ΑΕΚ

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Για μια ακόμα φορά μέσα σε λίγες ημέρες, το όνομα του Άρολντ Μουκουντί της ΑΕΚ συνδέεται σε μετεγγραφικό “σενάριο” με την Μίλαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του “Africa Top Sports”, η Μίλαν δεν έχει βγάλει τον Άρολντ Μουκουντί από τη μετεγγραφική της λίστα και τονίζει ότι οι “ροσονέρι” εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρεται, στη Μίλαν εκτιμούν ιδιαίτερα τα φυσικά προσόντα του Μουκουντί, αλλά και τη σταθερότητά του. Παρόλα αυτά, τονίζεται πως μόνο εύκολο δεν θα είναι για εκείνους να αποσπάσουν το “ναι” από την ΑΕΚ.

Ο Μουκουντί δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την Ένωση και το δημοσίευα ξεκαθαρίζει πως η ΑΕΚ δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Μίλαν για την παραχώρηση του παίκτη χωρίς να δεχτεί μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική πρόταση.

“Ο Μουκουντί δεσμεύεται με την ΑΕΚ έως το 2029. Η διάρκεια του συμβολαίου ενισχύει τη θέση του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος θεωρεί τον Καμερουνέζο σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου και δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση.

Σε αυτό το στάδιο, το ενδιαφέρον της Μίλαν είναι υπαρκτό, ωστόσο τα περιθώρια διαπραγμάτευσης παραμένουν περιορισμένα απέναντι σε μια ομάδα που είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τον αμυντικό της”, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για τον Μουκουντί.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός είχε καθοριστικό ρόλο στο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ, μετρώντας 42 συμμετοχές με τρία σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Με την Ένωση έχει σηκώσει δυο φορές τη Super League και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

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