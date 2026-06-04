Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Καρολάιν Τσάβες μπήκε σε κλίμα Μουντιάλ και το έκανε αναδεικνύοντας το σώματα της και χρησιμοποιώντας 1.000 αυτοκόλλητα Panini.

Η γνωστή influencer από τη Βραζιλία που έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα social media, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.

Η καρολάιν Τσάβες κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της με αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες, χρησιμοποιώντας συνολικά 1.000 χαρτάκια της Panini.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kerolay Chaves (@kerolay_chaves)

Μάλιστα, η Βραζιλιάνα influencer δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ αυτό το εγχείρημά της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: “Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα, έτσι δεν είναι;

@repercutar_ Kerolay Chaves viralizou após surgir coberta por figurinhas de craques em uma ação relacionada à Copa 2026. Segundo ela, foram cerca de 7 horas de preparação. som original – Repercutar

Είχε πολλή πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα”.