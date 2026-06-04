Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Καρολάιν Τσάβες μπήκε σε κλίμα Μουντιάλ και το έκανε αναδεικνύοντας το σώματα της και χρησιμοποιώντας 1.000 αυτοκόλλητα Panini.
Η γνωστή influencer από τη Βραζιλία που έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα social media, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.
Η καρολάιν Τσάβες κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της με αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες, χρησιμοποιώντας συνολικά 1.000 χαρτάκια της Panini.
Όπως αποκάλυψε η ίδια, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει!
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Μάλιστα, η Βραζιλιάνα influencer δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ αυτό το εγχείρημά της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: “Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα, έτσι δεν είναι;
@repercutar_
Kerolay Chaves viralizou após surgir coberta por figurinhas de craques em uma ação relacionada à Copa 2026. Segundo ela, foram cerca de 7 horas de preparação.som original – Repercutar
Είχε πολλή πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα”.