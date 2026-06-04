Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Παγκοσμίου Κυπέλλου

"Έκανε" το κορμί της άλμπουμ της Panini για να τραβήξει τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων
ΦΩΤΟ instagram.com
ΦΩΤΟ instagram.com/kerolay_chaves
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Η Καρολάιν Τσάβες μπήκε σε κλίμα Μουντιάλ και το έκανε αναδεικνύοντας το σώματα της και χρησιμοποιώντας 1.000 αυτοκόλλητα Panini.

Η γνωστή influencer από τη Βραζιλία που έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα social media, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.

Η καρολάιν Τσάβες κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της με αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες, χρησιμοποιώντας συνολικά 1.000 χαρτάκια της Panini.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει!

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kerolay Chaves (@kerolay_chaves)

Μάλιστα, η Βραζιλιάνα influencer δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ αυτό το εγχείρημά της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: “Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα, έτσι δεν είναι;

@repercutar_

Kerolay Chaves viralizou após surgir coberta por figurinhas de craques em uma ação relacionada à Copa 2026. Segundo ela, foram cerca de 7 horas de preparação.

som original – Repercutar

Είχε πολλή πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα”.

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