Ολυμπιακός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι αμφίβολος για το game 2 των τελικών της GBL, στην έδρα του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού (82-76) στο Game 1 των τελικών της GBL στο ΣΕΦ, mε τη σειρά να μεταφέρεται για το δεύτερο ντέρμπι “αιωνίων”, στο “T-Center”. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στον πρώτο τελικό της.

Ο Έλληνας γκαρντ εξακολουθεί να είναι αμφίβολος, καθώς έκανε θεραπεία την Πέμπτη (04.06.2026) και η συμμετοχή του στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είναι αμφίβολη. Η παρουσία του Ντόρσεϊ στην 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κριθεί ανήμερα του game 2, με τις πιθανότητες όμως να μην είναι υπέρ του.