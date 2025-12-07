ΑΕΛ Νovibet – Παναθηναϊκός: To «τριφύλλι» θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα σε ομάδα που δίνει μάχη επιβίωσης στη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet (21:00 COSMOTE SPORT 1, Newsit.gr), σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρύβει “παγίδες” για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες στη Super League μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-3) κι έτσι να πάρει και ψυχολογία για το ματς που ακολουθεί με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (11.12.2025, 22:00), για το Europa League.

Οι “πράσινοι” έχουν 18 βαθμούς -χωρίς να έχουν δώσει το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος- και θέλουν το “διπλό” για να μη χάσουν άλλο έδαφος, ενώ προέρχονται από νίκη επί Κηφισιάς στο Κύπελλο.

Οι “βυσσινί” βρίσκονται σε δύσκολη θέση (προτελευταίοι με 7 βαθμούς), μετρώντας έξι σερί ήττες, μαζί με αυτή από τον Ατρόμητο στο Κύπελλο και ο Στέλιος Μαλεζάς δείχνει να μετράει… ώρες στον πάγκο της ΑΕΛ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Πέρες, Κοσονού, Ατανάσοφ, Γκαράτε, Πασσάς

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Αρμακόλας, Κορωνάς

4ος: Νταούλας

VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου