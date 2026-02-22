ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1: Έμειναν από δυνάμεις οι Θεσσαλονικείς και έχασαν δύο βαθμούς στη Super League

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρας της ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League και έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για την κορυφή και τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Παρά το γρήγορο προβάδισμα στο ματς και την υπεροχή του στην πρώτη ώρα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ έδειξε να… μένει από δυνάμεις στη συνέχεια και η ΑΕΛ Novibet το εκμεταλλεύτηκε για να φθάσει στην ισοφάριση, χάνοντας και σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα, με το VAR να της ακυρώνει και ένα γκολ νίκης στις καθυστερήσεις.

Αντιμετωπίζοντας και πλήθος τραυματισμών, οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να φθάσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τρίτο σερί ματς, με τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία τους στη Super League, να τους αφήνει πίσω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Απομακρύνεται από τις τελευταίες θέσεις η ΑΕΛ Novibet, μετά το νέο βαθμό κόντρα σε ομάδα του Big4.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έκλεισε την ΑΕΛ Novibet στο μισό γήπεδο, με τους Θεσσαλούς να αναζητούν από νωρίς τις αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Λουτσέσκου κατάφερε όμως να σκοράρει στην πρώτη της ουσιαστικά ευκαιρία στο ματς στο 14′. Από γύρισμα του Γιακουμάκη, ο Αναγνωστόπουλος έκανε επέμβαση στην μπάλα, αλλά την έστειλε πάνω στον Χατσίδη, ο οποίος και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του “δικεφάλου του Βορρά” στο ματς.

Το γκολ δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και να δημιουργεί δύο ακόμη καλές ευκαιρίες για γκολ, με τον Γιακουμάκη να μη βρίσκει εστία σε δύο περιπτώσεις, για ελάχιστα εκατοστά.

Η ΑΕΛ Novibet από την πλευρά της, “απείλησε” με ένα σουτ του Σαγάλ στο 27′, αλλά έφθασε και μία… ανάσα από την ισοφάριση στην αναμέτρηση στο 38′, με τον Σίστο να κατεβάζει υπέροχα την μπάλα στην περιοχή και να σουτάρει με τη μία, αλλά να αστοχεί για λίγο.

Το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ παρέμεινε έτσι μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να φθάσει στην ισοφάριση. Στο 62′ ο Κακουτά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, στο ντεμπούτο του για τους Θεσσαλούς, εκτέλεσε ένα φάουλ και βρήκε τον Σαγάλ στην περιοχή, για να “πιάσει” αυτός ένα φοβερό σουτ λίγο μέσα από την περιοχή και να κάνει το 1-1 στο ματς.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, αλλά έδειξαν να μην έχουν δυνάμεις και παρά τις αλλαγές του Λουτσέσκου, “απείλησαν” ελάχιστα τους γηπεδούχους. Ένα πλασέ του Γιερεμέγεφ από κοντά που έστειλε την μπάλα άουτ στο 75′, ήταν ουσιαστικά η μοναδική καλή τους στιγμή, ενώ η ΑΕΛ Novibet θα μπορούσε να έχει φθάσει και στη νίκη.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, ο Κακουτά αστόχησε σε κενή εστία, μετά από λάθος του Τσιφτσή, ενώ στο 90+5′, ο Μούργος ανάγκασε τον Κένι να πετύχει αυτογκόλ με σουτ από κοντά, αλλά το σκορ δεν άλλαξε, αφού το VAR οδήγησε στην ακύρωση του γκολ για χέρι του σκόρερ στην αρχή της φάσης.

Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε έτσι την ήττα στην AEL FC Arena, αλλά έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για την κατάκτηση της κορυφής στη Super League. Στο +9 από τον ουραγό Πανσερραϊκό βρίσκεται πλέον η ΑΕΛ Novibet, μετά την ισοπαλία επί του “δικεφάλου του Βορρά”.