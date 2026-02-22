Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ live για την 22η αγωνιστική της Super League

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τους Θεσσαλονικείς στη Λάρισα
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους, προέρχονται από ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα ψάξουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

17:55 | 22.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσιμεντερίδης, με τον Κουμπαράκη στο VAR

17:55 | 22.02.2026
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

ΑΕΛ Novibet:  Μελίσσας, Αποστολάκης, Κακουτά, Νγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Χατζηστραβός, Πασάς, Γκαράτε, Ρόσιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Θυμιάνης, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ

17:54 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης

17:53 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet

Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο

17:52 | 22.02.2026

Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται όμως με τη σειρά της σε καλή κατάσταση και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

17:52 | 22.02.2026

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα από τη Θέλτα στο Europa League, ενώ είχε μείνει και στην ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Super League, με αποτέλεσμα να ψάχνει νίκη... ξέσπασμα στην AEL FC Arena

17:51 | 22.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League

17:50 | 22.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
