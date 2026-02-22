Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους, προέρχονται από ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα ψάξουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ live για την 22η αγωνιστική της Super League
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσιμεντερίδης, με τον Κουμπαράκη στο VAR
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αποστολάκης, Κακουτά, Νγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Χατζηστραβός, Πασάς, Γκαράτε, Ρόσιτς
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Θυμιάνης, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ
Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης
Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο
Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται όμως με τη σειρά της σε καλή κατάσταση και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα από τη Θέλτα στο Europa League, ενώ είχε μείνει και στην ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Super League, με αποτέλεσμα να ψάχνει νίκη... ξέσπασμα στην AEL FC Arena
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League
