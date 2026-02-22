ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους, προέρχονται από ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα ψάξουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.