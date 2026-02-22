ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1 Τελικό: «Γλίτωσαν» την ήττα στις καθυστερήσεις οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ από νωρίς με τον Χατσίδη και πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η ΑΕΛ Novibet, δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν στη συνέχεια, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το 45'.