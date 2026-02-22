Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1 Τελικό: «Γλίτωσαν» την ήττα στις καθυστερήσεις οι Θεσσαλονικείς

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τους Θεσσαλονικείς στη Λάρισα
Μονομαχία από το ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
Super League
22η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό σκορ
Μονομαχία από το ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στην 22η αγωνιστική της Super League, έχοντας αποφύγει στις… λεπτομέρειες και ένα δεύτερο γκολ των Θεσσαλών στο φινάλε του αγώνα.

20:00 | 22.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
19:59 | 22.02.2026

Κακή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΛ Noivbet να φθάνει στην ισοφάριση και να χάνει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ

19:59 | 22.02.2026
Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet!
19:59 | 22.02.2026
Τέλος στο ματς!
19:57 | 22.02.2026

Ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του μέσω VAR και το 1-1 παραμένει

19:57 | 22.02.2026
Ακυρώθηκε το γκολ!
19:56 | 22.02.2026
Στο VAR ο διαιτητής για χέρι του Μούργου στη φάση του γκολ!
19:56 | 22.02.2026
90+5'

Από σουτ του Μούργου η μπάλα βρήκε στο πόδι του Κένι και κατέληξε στα δίχτυα για το αυτογκόλ του ΠΑΟΚ

19:53 | 22.02.2026
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ Novibet!
19:52 | 22.02.2026
90+1'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ Νovibet!

Ο Τσιφτσής έκανε λάθος έξοδο και ο Κακουτά βρέθηκε προ κενής εστίας, αλλά κατάφερε να αστοχήσει!

19:52 | 22.02.2026

5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

19:49 | 22.02.2026

Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ και ενώ μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα

19:44 | 22.02.2026
Το γκολ της ΑΕΛ Novibet!
19:44 | 22.02.2026
79'

Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet στην αντεπίθεση, με την τελική πάσα να μην επιτρέπει μία "απειλή" για γκολ

19:33 | 22.02.2026
75'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από γύρισμα του Μππάμπα από αριστερά, ο Γερεμέγιεφ έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε

19:24 | 22.02.2026

Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με Γερεμέγιεφ και Καμαρά αντί των Χατσίδη και Οζντόεφ

19:23 | 22.02.2026
62'

Τρομερό σουτ του Σαγάλ από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, για το 1-1 της ΑΕΛ Novibet στο ματς

19:23 | 22.02.2026
Γκολ για την ΑΕΛ Novibet!
19:18 | 22.02.2026
Ντεμπούτο για τον Κακουτά στην ΑΕΛ!

Πήρε τη θέση του Σίστο

19:07 | 22.02.2026
55'

Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 10λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο δεν είχε όμως κάποια καλή στιγμή, με το ρυθμό να είναι χαμηλός στη Λάρισα

19:07 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:06 | 22.02.2026

Με μία αλλαγή ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Παβλένκα δεν μπορεί να συνεχίσει μετά τη σύγκρουση στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Τσιφτσής πέρασε στη θέση του

19:03 | 22.02.2026
Οι καλύτερες φάσεις του πρώτου μέρους!
18:49 | 22.02.2026
Το γκολ του ΠΑΟΚ!
18:48 | 22.02.2026

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ από νωρίς με τον Χατσίδη και πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η ΑΕΛ Novibet, δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν στη συνέχεια, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το 45'.

18:46 | 22.02.2026
Ημίχρονο στη Λάρισα!
18:44 | 22.02.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

18:43 | 22.02.2026

43' Ο Σαγάλ οριακά δεν βρήκε την μπάλα με προβολή και έπεσε πάνω στον Παβλένκα

18:40 | 22.02.2026
42'

Δύσκολο σουτ του Τάισον δεν βρήκε στόχο

18:39 | 22.02.2026
38'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet

Ο Σίστο έστρωσε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και σούταρε με την μπάλα στον αέρα, αλλά την έστειλε οριακά άουτ

18:33 | 22.02.2026
37'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ωραίο μονοκόματο σουτ του Γιακουμάκη από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα ελάχιστα άουτ

18:32 | 22.02.2026
32'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και γύρισμα από αριστερά, ο Γιακουμάκης πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, από πολύ κοντά. Στο ριπλέι φάνηκε πάντως να υπάρχει οφσάιντ στη φάση

18:30 | 22.02.2026
30'

Έχει ανοίξει τώρα ο ρυθμός του αγώνα, με την ΑΕΛ να είναι πιο επιθετική

18:29 | 22.02.2026
28'

Φωνάζει για πέναλτι στον Σαγάλ τώρα η ΑΕΛ Novibet, με τον διαιτητή και το VAR να δείχνουν να συνεχιστεί το παιχνίδι

18:24 | 22.02.2026
27'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet!

Ο Σαγάλ έκανε το σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στον Παβλένκα

18:21 | 22.02.2026
21'

Το γκολ του ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα, με την ΑΕΛ να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα στο γήπεδο

18:21 | 22.02.2026
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του 19χρονους Χατσίδη στη Super League!
18:15 | 22.02.2026
14'

Από γύρισμα του Γιακουμάκη, ο Αναγνωστόπουλος έκανε επέμβαση στην μπάλα, αλλά την έστειλε πάνω στον Χατσίδη, ο οποίος και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

18:14 | 22.02.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
18:07 | 22.02.2026
10'

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και πιέζει την ΑΕΛ, η οποία και ψάνχει με τη σειρά της τις αντεπιθέσεις

18:02 | 22.02.2026
6'

Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας

18:01 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:56 | 22.02.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

17:55 | 22.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσιμεντερίδης, με τον Κουμπαράκη στο VAR

17:55 | 22.02.2026
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

ΑΕΛ Novibet:  Μελίσσας, Αποστολάκης, Κακουτά, Νγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Χατζηστραβός, Πασάς, Γκαράτε, Ρόσιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Θυμιάνης, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ

17:54 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης

17:53 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet

Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο

17:52 | 22.02.2026

Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται όμως με τη σειρά της σε καλή κατάσταση και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

17:52 | 22.02.2026

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα από τη Θέλτα στο Europa League, ενώ είχε μείνει και στην ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Super League, με αποτέλεσμα να ψάχνει νίκη... ξέσπασμα στην AEL FC Arena

17:51 | 22.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League

17:50 | 22.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
117
100
72
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo