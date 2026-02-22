Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στην 22η αγωνιστική της Super League, έχοντας αποφύγει στις… λεπτομέρειες και ένα δεύτερο γκολ των Θεσσαλών στο φινάλε του αγώνα.
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1 Τελικό: «Γλίτωσαν» την ήττα στις καθυστερήσεις οι Θεσσαλονικείς
Κακή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΛ Noivbet να φθάνει στην ισοφάριση και να χάνει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ
Ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του μέσω VAR και το 1-1 παραμένει
Από σουτ του Μούργου η μπάλα βρήκε στο πόδι του Κένι και κατέληξε στα δίχτυα για το αυτογκόλ του ΠΑΟΚ
Ο Τσιφτσής έκανε λάθος έξοδο και ο Κακουτά βρέθηκε προ κενής εστίας, αλλά κατάφερε να αστοχήσει!
5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει ευκαιρίες για δεύτερο γκολ και ενώ μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet στην αντεπίθεση, με την τελική πάσα να μην επιτρέπει μία "απειλή" για γκολ
Από γύρισμα του Μππάμπα από αριστερά, ο Γερεμέγιεφ έβαλε την προβολή αλλά αστόχησε
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με Γερεμέγιεφ και Καμαρά αντί των Χατσίδη και Οζντόεφ
Τρομερό σουτ του Σαγάλ από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, για το 1-1 της ΑΕΛ Novibet στο ματς
Πήρε τη θέση του Σίστο
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 10λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο δεν είχε όμως κάποια καλή στιγμή, με το ρυθμό να είναι χαμηλός στη Λάρισα
Με μία αλλαγή ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Παβλένκα δεν μπορεί να συνεχίσει μετά τη σύγκρουση στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Τσιφτσής πέρασε στη θέση του
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ από νωρίς με τον Χατσίδη και πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η ΑΕΛ Novibet, δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν στη συνέχεια, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το 45'.
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
43' Ο Σαγάλ οριακά δεν βρήκε την μπάλα με προβολή και έπεσε πάνω στον Παβλένκα
Δύσκολο σουτ του Τάισον δεν βρήκε στόχο
Ο Σίστο έστρωσε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και σούταρε με την μπάλα στον αέρα, αλλά την έστειλε οριακά άουτ
Ωραίο μονοκόματο σουτ του Γιακουμάκη από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα ελάχιστα άουτ
Σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και γύρισμα από αριστερά, ο Γιακουμάκης πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, από πολύ κοντά. Στο ριπλέι φάνηκε πάντως να υπάρχει οφσάιντ στη φάση
Έχει ανοίξει τώρα ο ρυθμός του αγώνα, με την ΑΕΛ να είναι πιο επιθετική
Φωνάζει για πέναλτι στον Σαγάλ τώρα η ΑΕΛ Novibet, με τον διαιτητή και το VAR να δείχνουν να συνεχιστεί το παιχνίδι
Ο Σαγάλ έκανε το σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στον Παβλένκα
Το γκολ του ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα, με την ΑΕΛ να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα στο γήπεδο
Από γύρισμα του Γιακουμάκη, ο Αναγνωστόπουλος έκανε επέμβαση στην μπάλα, αλλά την έστειλε πάνω στον Χατσίδη, ο οποίος και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και πιέζει την ΑΕΛ, η οποία και ψάνχει με τη σειρά της τις αντεπιθέσεις
Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσιμεντερίδης, με τον Κουμπαράκη στο VAR
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αποστολάκης, Κακουτά, Νγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Χατζηστραβός, Πασάς, Γκαράτε, Ρόσιτς
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Θυμιάνης, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ
Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης
Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο
Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται όμως με τη σειρά της σε καλή κατάσταση και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα από τη Θέλτα στο Europa League, ενώ είχε μείνει και στην ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Super League, με αποτέλεσμα να ψάχνει νίκη... ξέσπασμα στην AEL FC Arena
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Super League
