Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… πλάκα στο πρώτο του παιχνίδι για το US Open κόντρα στον Ισπανό Άλμπερτ Ράμος Βινιόλας και με το εύκολο 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) πέρασε… αέρα στον επόμενο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδειξε σε τρομερή φόρμα και δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στο Νο41 της παγκόσμιας κατάταξης, κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση και τα τρία σετ.

Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη νίκη του Τσιτσιπά κόντρα στον Ράμος Βινιόλας σε τρία παιχνίδια, με τον Έλληνα αθλητή να αντιμετωπίζει στον επόμενο γύρο το νικητή του Κρέσι με τον Κόβαλικ και στη συνέχεια πιθανότατα τον Κροάτη Τσόριτς, πριν βρεθεί κόντρα στον πρώτο δύσκολο αντίπαλο στα προημιτελικά (λογικά τον Ζβέρεφ).

Stefanos plays a seriously good match to defeat Albert Ramos-Viñolas in the 1st round of the #USOpen.



Took him 1 hour and 39 minutes to win 6-2 6-1 6-1 🙌 awaits Kovalik or Cressy!



Pameeeee Stefane 💙#PameStef 🇬🇷



🎥 @doublefault28 pic.twitter.com/2UvZyN16rP