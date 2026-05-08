Τσουαμενί για το επεισόδιο με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και δεν αξίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο καυγάς του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε ένα απίθανο “μπάχαλο” στο εσωτερικό της ομάδας και ο Γάλλος ποδοσφαιριστής ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της “Βασίλισσας”.

Μετά την αντίστοιχη ανάρτηση του Βαλβέρδε, ο οποίος διέψευσε πάντως ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο σχετιζόταν με το περιστατικό, ήταν η σειρά του Τσουαμενί να απολογηθεί για το συμβάν στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι “μερένγκες” ανακοίνωσαν πάντως και πρόστιμο 500.000 ευρώ για τους δύο ποδοσφαιριστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Τσουαμενί

«Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση είναι απαράδεκτο. Το λέω αυτό σκεπτόμενος το παράδειγμα που αναμένεται να δώσουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, θα πρέπει πάντα να αναζητούμε την πιο ήρεμη λύση για την επίλυση μιας σύγκρουσης. Πάνω απ’ όλα, είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον τρόπο που εξελίχθηκε αυτή η σεζόν.

Ξέρω ότι οι οπαδοί, το προσωπικό, οι συμπαίκτες μου, η διοίκηση, όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε αυτή η σεζόν. Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα. Αυτά τα περιστατικά, ακόμα κι αν μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν αξίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο πολυσυζητημένος σύλλογος στον κόσμο.

Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι πλέον η ώρα να καταλάβουμε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι ή ποιος είχε δίκιο ή άδικο. Αναγνωρίζω την τιμωρία του συλλόγου και την αποδέχομαι. Παραμένουμε οικογένεια, με διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους».