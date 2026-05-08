Παναθηναϊκός – Βαλένθια live για τα πλέι οφ της Euroleague

Euroleague Playoffs 4ο ματς της σειράς
15
-
26
1ο δεκάλεπτο
Ο Τολιόπουλος κόντρα στη Βαλένθια/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Game 4 των πλέι οφ της Euroleague και ψάχνει τη νίκη για να κάνει το 3-1 στη σειρά και να κλείσει θέση για το Final Four της Αθήνας.
21:55 | 08.05.2026
31-40 καλάθι και φάουλ του Όσμαν
21:54 | 08.05.2026
29-40 με καλάθι του Όσμαν
21:53 | 08.05.2026
27-40 μέσα η βολή της τεχνικής ποινής
21:52 | 08.05.2026
Τεχνική ποινή στον Ερνανγκόμεθ, έφτασε τα τέσσερα φάουλ ο Ισπανός
Έκανε επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές
21:50 | 08.05.2026
27-39 μείωσε με Χουάντσο το τριφύλλι
21:49 | 08.05.2026
25-39 με 1/2 βολές του Όσμαν
21:49 | 08.05.2026
24-39 με τρίποντο του Ρίβερς
21:47 | 08.05.2026
Τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Ένα λάθος σφύριγμα για πόδι του Λεσόρ, έφερε διαμαρτυρίες από τον πράσινο πάγκο
21:47 | 08.05.2026
24-35 με 1/2 βολές του Μοντέρο
21:44 | 08.05.2026
Η εικόνα του αγώνα δεν έχει αλλάξει
Οι Ισπανοί ελέγχουν πλήρως το ματς και ο Παναθηναϊκός μένει στο -10 με ηρωισμούς του Τολιόπουλου. Αν δεν σκληρύνει η πράσινη άμυνα δεν θα έχει αίσιο τέλος το ματς για το «τριφύλλι»
21:43 | 08.05.2026
24-34 νέο καλάθι του Τολιόπουλου
21:42 | 08.05.2026
22-34 με τρίποντο του Μπαντιό
21:41 | 08.05.2026
22-31 με καλάθι του Τολιόπουλου
21:40 | 08.05.2026
20-31 με τρίποντο του Τολιόπουλου στην εκπνοή
21:40 | 08.05.2026
17-31 με τρίποντο του Πραντίγια
21:38 | 08.05.2026
Η Βαλένθια πήρε τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ, όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μη δεχθεί καλάθι
21:36 | 08.05.2026
17-28 με 2 βολές του Μοντέρο
21:35 | 08.05.2026
17-26 κάρφωμα του Χουάντσο από ασίστ του Τολιόπουλου
21:33 | 08.05.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια να κάνει παρέλαση στο T- Center
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ελέγξει το ρυθμό και έχει δώσει και πάλι την ευκαιρία στους Ισπανούς να παίξουν το δικό τους παιχνίδι
21:32 | 08.05.2026
15-26 νέος αιφνιδιασμός της Βαλένθια με τον Πραντίγια
21:31 | 08.05.2026
15-24 νέα τραγική άμυνα και καλάθι του Κι από επιθετικό ριμπάουντ
21:30 | 08.05.2026
15-22 με κάρφωμα του Μουρ στον αιφνιδιασμό
21:29 | 08.05.2026
Έβγαλε την πρώτη άμυνα το τριφύλλι μετά από σχεδόν 7 λεπτά αγώνα
21:28 | 08.05.2026
13-20 με τρίποντο του Σορτς
21:26 | 08.05.2026
Έφτασε τα δύο φάουλ ο Λεσόρ, βολές ο Κι
21:25 | 08.05.2026
Τάιμ άουτ, με 3:32 να απομένουν
21:25 | 08.05.2026
10-18 δεν υπάρχει η άμυνα του Παναθηναϊκού, λέι απ του Τέιλορ
21:25 | 08.05.2026
10-16 κάρφωμα του Λεσόρ από επιθετικό ριμπάουντ
21:24 | 08.05.2026
8-16 λάθος του Ναν στο double team και λέι απ της Βαλένθια στον αιφνιδιασμό
21:24 | 08.05.2026
Ο Παναθηναϊκός αν θέλει να πάρει τη νίκη πρέπει να κόψει τον τρελό ρυθμό των Ισπανών
21:23 | 08.05.2026
6-14 ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο του Μοντέρο
21:23 | 08.05.2026
6-11 με καλάθι του Γκραντ
21:22 | 08.05.2026
4-11 με τρίποντο του Μοντέρο από επιθετικό ριμπάουντ
21:21 | 08.05.2026
4-8 με ελεύθερο σουτ από τα 5 μέτρα του Χέιζ-Ντέιβις
21:19 | 08.05.2026
2-8 με 2 βολές του Μοντέρο
21:18 | 08.05.2026
Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, αφήνει τη Βαλένθια να τρέξει στο γήπεδο
21:18 | 08.05.2026
2-6 με καλάθι του Μοντέρο
21:17 | 08.05.2026
0-4 άνετο καλάθι του Σακό
21:16 | 08.05.2026
0-2 με σουτ από τα 4 μέτρα του Τέιλορ
21:14 | 08.05.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης
21:14 | 08.05.2026
Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο ξεκινούν για τη Βαλένθια
21:10 | 08.05.2026
Με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ η πεντάδα των πρασίνων
21:10 | 08.05.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:08 | 08.05.2026
Αποθεώθηκε ο Αταμάν όταν μπήκε στο T- Center
21:07 | 08.05.2026
Ντιφαλά, Ράντοβιτς και Πέτεκ οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:04 | 08.05.2026
Καυτή ατμόσφαιρα στο T- Center λίγη ώρα πριν το τζάμπολ
21:03 | 08.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια
Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκές.
21:03 | 08.05.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
21:02 | 08.05.2026
Ο Πουέρτο που τραυματίστηκε στο Game 3 δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με τον Μουρ να παίρνει τη θέση του στη δωδεκάδα της Βαλένθια
21:01 | 08.05.2026
Ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή στην 12άδα του, βάζοντας τον Τολιόπουλο στη θέση του Γκριγκόνις
21:01 | 08.05.2026
Η εικόνα στο τελευταίο πεντάλεπτο του Game 3 θα πρέπει να είναι ο οδηγός για τους παίκτες του Αταμάν και σίγουρα όχι, ό,τι παρουσίασαν στο μεγαλύτερο μέρος του ματς
21:00 | 08.05.2026
Οι πράσινοι αν θέλουν να κάνουν το 3-1 και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final 4 θα πρέπει να ελέγξουν το ματς και να περιορίσουν τα λάθη τους
20:46 | 08.05.2026
Οι Ισπανοί θα ψάξουν να επιβάλλουν και πάλι το ρυθμό τους για να κάνουν και δεύτερο μπρέικ
20:42 | 08.05.2026
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε στο Game 3 αλλά έχει ακόμα την ευκαιρία να κλείσει τη σειρά στο T- Center με νίκη στην αποψινή αναμέτρηση
20:42 | 08.05.2026
Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» κέρδισαν και τα δύο ματς στην Ισπανία, ενώ η Βαλένθια μείωσε με 87-91 στο Game 3
20:42 | 08.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague