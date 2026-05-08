Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με Τολιόπουλο αντί του Γκριγκόνις η δωδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το τέταρτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague (08/05/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αλλάξει τον Μάριους Γκριγκόνις με τον Βασίλη Τολιόπουλος στη δωδεκάδα της ομάδας.

Ο Κώστας Σλούκας είναι εκτός λόγω του τραυματισμού στο γόνατο και ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να παρατάξει τον Παναθηναϊκό με τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τον Μάριους Γκριγκόνις να μένει αυτόματα εκτός της πράσινης δωδεκάδας κόντρα στη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δωδεκάδα των πρασίνων: Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει στο T- Center θα εξασφαλίσει μία θέση στο Final Four της Euroleague, εκεί που στον ημιτελικό θα συναντήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, που απέκλεισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ.