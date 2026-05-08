Ο Πι Τζέι Τάκερ σταμάτησε το μπάσκετ: Η μεγάλη καριέρα από τον Άρη μέχρι τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς

Την απόφαση να ολοκληρώσει την καριέρα του στο μπάσκετ, ανακοίνωσε ο Πι Τζέι Τάκερ, βάζοντας τέλος σε μία… τρελή πορεία, που τον έφερε από τα “βάθη” της Ευρώπης και τον Άρη, μέχρι το NBA και την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Πι Τζέι Τάκερ έγινε ντραφτ από τους Τορόντο Ράπτορς το 2026 στο NBA, αλλά χρειάστηκε να κάνει ένα μεγάλο πέρασμα από την Ευρώπη, πριν πάρει μία πραγματική ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο κατέκτησε μάλιστα με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2021.

Ο 41χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε κατά σειρά σε Χάποελ Χολόν, Ντόνετσκ, Μπνέι Χασαρόν, Άρη (τη σεζόν 2010-11), Μοντεγκρανάρο και Μπάμπεργκ, έχοντας και ένα πέρασμα από το Πουέρτο Ρίκο, πριν επιστρέψει στο NBA για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς.

Στην Αριζόνα έμεινε για μία πενταετία, πριν μετακομίσει στους Χιούστον Ρόκετς, με τους οποίους αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο στο πλευρό του Τζέιμς Χάρντεν και αναδείχθηκε κορυφαίος σποτ σουτέρ από τις γωνίες στο NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς τον “έκλεψαν” έτσι τη σεζόν του πρωταθλήματός τους, με τον Πι Τζέι Τάκερ να γίνεται το “κομμάτι” που έλειπε για να φθάσει η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου στο NBA, τη σεζόν 2020-21.

Forever a dog. Forever a champ.



Congrats on retirement, P.J.! pic.twitter.com/P5BODk1WgW — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 8, 2026

Από τα “ελάφια” έφυγε όμως αμέσως για ένα καλύτερο συμβόλαιο και βγήκε στη… σύνταξη μετά από πέντε σεζόν σε τέσσερις ομάδες (Χιτ, Σίξερς, Κλίπερς και Νικς). Την τελευταία χρονιά δεν αγωνίστηκε ουσιαστικά καθόλου όμως και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, στα 41 του χρόνια.

Η είδηση “έπαιξε” σε όλα τα μεγάλα αθλητικά Μέσα στις ΗΠΑ, ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς τον αποχαιρέτησαν με μία δική του… ατάκα. “Αυτή η ομάδα έχει μόνο σκυλιά στα αποδυτήρια” είχε πει κάποτε ο Τάκερ και τα “ελάφια” έγραψαν: “Για πάντα σκύλος, για πάντα πρωταθλητής. Συγχαρητήρια για την απόσυρση Πι Τζέι”.