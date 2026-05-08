Ο Σίσκος συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο καλύτερο από του νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων

Μυθική επίδοση του Έλληνα κολυμβητή στο μίτινγκ Ακρόπολης, που γίνεται στο ΟΑΚΑ
Ο Σίσκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύβησης το 2025/ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
Ο Απόστολος Σίσκος έκανε αδιανόητη επίδοση στα 200 μέτρα ύπτιο συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, όπως και το ρεκόρ νέων ανδρών. Με χρόνο 1:54:12 έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης του 2026, όπως και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2026.

Ο χρόνος του Απόστολου Σίσκου ήταν καλύτερος από αυτόν του νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου. Τότε στην κούρσα που ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος κέρδισε με χρόνο 1:54:26.

 

Ο Έλληνας κολυμβητής όπως είναι λογικό έσπασε και το δικό του ρεκόρ, το οποίο κρατούσε από το Μάιο του 2025, όπου είχε ολοκληρώσει την κούρσα του με χρόνο 1:54:66.

