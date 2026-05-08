Λιονέλ Μέσι: «Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να με κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια»

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, έδειξε τη νοοτροπία του νικητή που είχε σε όλη την καριέρα του, με μία ατάκα για το… παιχνίδι με τα παιδιά του, σε συνέντευξή του στον Πόγιο Άλβαρεζ στην πατρίδα του.

Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα, στη “μυθική” ποδοσφαιρική του καριέρα με την Μπαρτσελόνα και την εθνική Αργεντινής, αλλά δήλωσε ότι συνεχίζει να θέλει να κερδίζει ακόμα και κόντρα στα παιδιά του, στα βιντεοπαιχνίδια.

«Μου αρέσει να νικάω παντού! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να με κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια… Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός εξτρέμ της Ίντερ Μαϊάμι, με την ατάκα του να γίνεται φυσικά viral.