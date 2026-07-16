Γκέρσον Γιαμπουσέλε: «Κανένα μίσος με τον Φουρνιέ, ο Χεζόνια μου έλεγε συνθήματα του Παναθηναϊκού»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρίσκεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο αναφέρθηκε στη νέα του ομάδα, αλλά και στην… αντιπαλότητα με τον συμπατριώτη του, Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού.

Αφού έδειξε την ανυπομονησία του να δουλέψει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε και για τους Φουρνιέ, Λεσόρ και… Χεζόνια.

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Οι δηλώσεις του Γιαμπουσέλε

Για τον Παναθηναϊκό: “Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς. Το να έρχομαι ξανά στη EuroLeague και να παίξω για αυτή την ομάδα είναι κάτι ωραίο για μένα”

Για τον Ομπράντοβιτς: “Είναι εξαιρετικός προπονητής, όλοι το ξέρουν αυτό και ανυπομονώ να παίξω για αυτόν και να έχω ωραία χρόνια εδώ”

Για το κίνητρό του: “Είχα μεγάλο κίνητρο, ο στόχος του Παναθηναϊκού και ότι προσπαθεί να πετύχει. Φυσικά και το ότι είναι εδώ και ο Φαλ παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά οι στόχοι που έχει η ομάδα με έκαναν να έρθω ξανά στην Ευρώπη”.

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Για τον Φουρνιέ: “Ο Εβάν Φουρνιέ είναι φίλος μου, κανένα μίσος μόνο αγάπη μεταξύ μας. Είναι σαν και μένα, λατρεύει τον ανταγωνισμό, οπότε το να παίζω εναντίον του θα είναι κάτι μοναδικό, του εύχομαι τα καλύτερα”.

Για τη θέση του σέντερ και αν μίλησε για αυτό με τον προπονητή: “Έχουμε μιλήσει για αυτό και είχαμε έναν ωραίο διάλογο και ήταν ακόμη ένας λόγος που ήρθα εδώ. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω στον Παναθηναϊκό”

Για τον Λεσόρ: “Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό”

Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημα: “Δεν θέλω να προκαλέσω αλλά ο Χεζόνια έλεγε μερικά όταν ήμουν στη Ρεάλ”.