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Αθλητικά

Στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι τα επόμενα χρόνια ο διεθνής αμυντικός
Ο Παντελής Χατζηδιάκος
Ο Παντελής Χατζηδιάκος στο αεροδρόμιο Μακεδονία (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του από την Κοπεγχάγη στον ΠΑΟΚ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη, ο Παντελής Χατζηδιάκος ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη, ώστε να υπογράψει στο “δικέφαλο του Βορρά” και να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Ο διεθνής αμυντικός έφθασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το απόγευμα της Πέμπτης (16/07/26) και πλέον θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να παρουσιαστεί κι επίσημα από τον ΠΑΟΚ.

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