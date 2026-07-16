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Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Αρτούρ Ρίντερκνες: Το απόγευμα της Παρασκευής το παιχνίδι των προημιτελικών στο Γκστααντ

Μετά τις 18:30 σε ώρα Ελλάδας ο αγώνας στο Γκστααντ
Ο Τσιτσιπάς
Ο Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο τουρ / REUTERS/Jaimi Joy
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ [6-4, 6-7(2), 7-6(5)] τον Ζερόμ Κιμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστααντ, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Αρτούρ Ρίντερκνες.

Έχοντας πέσει πλέον στο Νο87 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι το αουτσάιντερ κόντρα στον Αρτούρ Ρίντερκνες, Νο28 του κόσμου, αλλά θα “παλέψει” για να βρεθεί στην 4άδα.

Ο αγώνας τους θα γίνει αύριο Παρασκευή (17/7), μετά τις 18:30 σε ώρα Ελλάδας, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να είναι αναγκασμένος να βρεθεί για τρίτη σερί μέρα στο κορτ, μετά τα δύο… μέρη του αγώνα του με τον Ζερόμ Κιμ.

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Αθλητικά
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