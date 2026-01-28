Αθλητικά

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ στο Άμστερνταμ, θα παρακολουθήσει από κοντά τον «τελικό» των Πειραιωτών

Τις πρώτες του ερυθρόλευκες στιγμές θα έχει το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας
Ο Αντρέ Λουίζ
Ο Αντρέ Λουίζ σε αγώνα της Ρίο Άβε / REUTERS/Rita Franca

Στην “Johan Cruyff Arena” θα βρεθεί το βράδυ (28.01.2026, 22:00) ο Αντρέ Λουίς, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το ΆγιαξΟλυμπιακός, για το φινάλε της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός τα βρήκαν σε όλα με τον Αντρέ Λουίζ και την Ρίο Άβε κι έτσι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θεωρείται πλέον παίκτης των Πειραιωτών (αναμένεται και η σχετική ανακοίνωση).

Ο 23χρονος εξτρέμ αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό της νέας του ομάδας στο ματς που θα κρίνει τη φετινή της ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο Αντρέ Λουίς ταξίδεψε στην Ολλανδία και θα δει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, την επόμενη μέρα.

