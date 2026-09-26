Αθλητικά

Ο Αζεντίν Ουναΐ τρέλανε τους Μαροκινούς με την εμφάνισή του κόντρα στην Γκαμπόν: «Γλιστρά πάνω στο χορτάρι»

Ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος του Μαρόκου στη νίκη με 2-0 επί της Γκαμπόν
REUTERS
REUTERS/Hannah Mckay
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Ο Αζεντίν Ουναΐ κοσμεί με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ αυτές τις μέρες “ζωγραφίζει” με τη φανέλα του Μαρόκου.

Ο Μαροκινός διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στη νίκη επί της Γκαμπόν με 2-0. Μπορεί ο Αζεντίν Ουναΐ να μην βρήκε τον δρόμο προς στα δίχτυα, ωστόσο ξεχώρισε με τη φανέλα του Μαρόκου.

Ξεκίνησε βασικός, έμεινε για 76 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και είχε ένα δοκάρι. Ο χαφ του Παναθηναϊκού, είχε πέντε σουτ και 0.36 xGoals, με 4/5 επιτυχημένες ντρίμπλες (80%).

Ο Ουναΐ είχε ακόμα 47/60 (78%) εύστοχες πάσες, 4/8 (50%) εύστοχες πάσες στο τελικό τρίτο, 89 επαφές με την μπάλα, 12 προωθημένες μεταφορές και 12/16 (75%) κερδισμένες μονομαχίες.

Όπως ήταν φυσικό, οι Μαροκινοί αποθέωσαν τον Ουναΐ, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

«Αναμφίβολα ο πιο τεχνικά χαρισματικός ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο Ουναΐ βρίσκεται σε μία βραδιά όπως αυτή, δίνει σχεδόν την εντύπωση ότι… γλιστρά πάνω στο χορτάρι, τόσο ομαλές και φυσικές είναι οι κινήσεις του με την μπάλα.

Εξαιρετικά άνετος στους μικρούς χώρους, τους οποίους αναζητούσε συνεχώς, προσπάθησε σε κάθε ευκαιρία να πάρει πρωτοβουλίες, να περάσει αντιπάλους και να “σπάσει” τις γραμμές της άμυνας.

Εμπνευσμένος, διαρκώς διαθέσιμος για πάσα και με το βλέμμα πάντα προς τα εμπρός, η «μέλισσα», όπως είναι το προσωνύμιό του, αποτέλεσε τον βασικό κινητήριο μοχλό του παιχνιδιού του Μαρόκου», αναφέρουν οι Μαροκινοί.

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