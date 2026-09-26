Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Αγγλία – Ισπανία

Το μπάσκετ έχει την τιμητική του το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με τα ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup στο Περιστέρι να ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου υπάρχει και η μεγάλη μάχη της Αγγλίας με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία για το Nations League.
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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9/2026)
07:00 Magenta Sport 4 Ρόγιαλ Φάιτερς – Σανγκάη Σαρκς FIBA Intercontinental Cup 2026
08:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ
09:30 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
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10:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Σεούλ
10:00 Magenta Sport 6 Μάρτιν Νταµ – Ουµπέρ Χούρκατς ATP 250 2026
10:30 Magenta Sport 4 RSSB Τάιγκερς – G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup
12:00 Magenta Sport 6 Βαλεντίν Βασερό – Λόιντ Χάρις ATP 250
13:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανθρακικός – Νίκη Βόλου Superbet League 2
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης Superleague Γυναικών
14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan GP, Αγώνας Μηχανοκίνητα
14:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – Μπόκα Τζούνιορς FIBA Intercontinental Cup 2026
16:00 Novasports Prime Σλοβενία – Σκωτία UEFA Nations League
16:00 EΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
16:45 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Stoiximan Super Cup
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γεωργία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 Novasports Start Iσλανδία – Εσθονία UEFA Nations League
19:00 Novasports 4HD Βουλγαρία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Άγιος Μαρίνος – Φινλανδία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Νήσοι Φερόες – ΚαζακστάνUEFA Nations League
19:00 Magenta Sport 4 Μπιλμπάο – Μανρέσα ACB Liga Endesa
19:30 Magenta Sport 1 Όλνταμ – Σάλφορντ EFL League Two
21:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super Cup
21:45 Novasports 5HD Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Αλβανία – Λευκορωσία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Τσεχία – Κροατία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Σλοβακία – Μολδαβία UEFA Nations League
21:45 ALPHA-Novasports Prime Αγγλία – Ισπανία UEFA Nations League
22:00 Magenta Sport 6 Oktagon 2026 94 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ CEV EuroVolley 2026 Τελικός