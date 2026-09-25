Η βαθμολογία της Euroleague με την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής, με «διπλό» από Βαλένθια και νίκες για Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο την πορεία τους στη φετινή Euroleague μετά τις νίκες που πέτυχαν την Πέμπτη (24.09.2026), με την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης να ολοκληρώνεται μια ημέρα μετά.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μπασκόνια, με το εντυπωσιακό 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης μέσα στο “T-Center” επικρατώντας με 91-72 της Παρί. Έτσι, οι δυο ομάδες βρίσκονται με ρεκόρ 1-0 στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, την οποία και μοιράζονται με όσες ομάδες έκαναν νικηφόρα πρεμιέρα.

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Η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2025). Στο πρώτο χρονικά ματς, η Βαλένθια επικράτησε εκτός έδρας της Μπεσίκτας (94-96) στην επιστροφή της τουρκικής ομάδας στη Euroleague μετά από 13 χρόνια. Κορυφαίος του αγώνα ο Τι Τζέι Σορτς των νικητών, με 26 πόντους!

Με καθοριστικό τον Χόρτον Τάκερ, που πέτυχε 13 πόντους και τον Κι να κάνει double-double (11 πόντους και 10 ριμπάουντ), η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εντός έδρας της Βίρτους Μπολόνια με 78-68. Τέλος, η Παρτίζαν επικράτησε 92-76 της Αρμάνι Μιλάνο με τον Κάρλικ Τζόουνς να πραγματοποιεί εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με 20 πόντους και 10 ασίστ (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας).

Το αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

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Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους 78-68

Παρτίζαν – Αρμάνι 92-76

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 1-0

2. Ολυμπιακός 1-0

3. Παρτιζάν 1-0

4. Βιλερμπάν 1-0

5. Φενέρμπαχτσε 1-0

6. Μπαρτσελόνα 1-0

7. Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

8. Βαλένθια 1-0

9. Μπάγερν 1-0

10. Dubai BC 1-0

11. Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

12. Μπεσίκτας 0-1

13. Χάποελ 0-1

14. Ερυθρός Αστέρας 0-1

15. Αναντολού Εφές 0-1

16. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

17. Βίρτους Μπολόνια 0-1

18. Αρμάνι Μιλάνο 0-1

19. Μπασκόνια 0-1

20. Παρί 0-1

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

Dubai BC – Μπαρτσελόνα

Ζάλγκιρις Κάουνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βαλένθια – Μπασκόνια

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου

Παρί – Παρτιζάν

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- Βιλερμπάν

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Βίρτους Μπολόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας

Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα

Βιλερμπάν – Βαλένθια

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο

Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ