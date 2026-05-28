Αγωνία στον Ολυμπιακό για Τάιλερ Ντόρσεϊ: Αποχώρησε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο από τον αγώνα με την ΑΕΚ

Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
Με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο αποχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για τα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εγκατέλειψε το παρκέ λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού έκατσε αρχικά στον πάγκο, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια. 

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Ντόρσεϊ είχε αγωνιστεί για 17’45”, έχοντας 10 πόντους (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Το δεύτερο παιχνίδι των ερυθρολεύκων με την Ένωση θα γίνει το Σάββατο (30/5, 17:15) στη SUNEL Arena.

