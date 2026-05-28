Βεζένκοφ για Πίτερς: «Μπορεί να παίξει βασικός σε οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague»

Ο Άλεκ Πίτερς αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, με τους φίλους των Πειραιωτών να ζητούν από τον Αμερικανό φόργουορντ να μείνει στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και ο ίδιος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου θα έχει θέση βασικού.

Οι Πειραιώτες τον θέλουν για πίσω από τον Βεζένκοφ, αλλά ο ίδιος φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφαση του, παρά την… πίεση που του ασκούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μιλώντας στην ΕΡΤ λίγο μετά την άνετη νίκη επί της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στον Άλεκ Πίτερς.

«Αυτό που κάνει ο Άλεκ τα τελευταία χρόνια είναι συγκινητικό. Είναι απόλυτος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, με πείσμα, αξίζει τα καλύτερα, δεν τον έχουμε δει ποτέ να νευριάζει.

Ό,τι κι αν αποφασίσει τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και πάντα τον θέλουμε κοντά μας. Του αξίζει να παίζει 30 λεπτά, να το ευχαριστιέται, μπορεί να παίξει βασικός σε κάθε ομάδα της Euroleague. Πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μας», εξήγησε ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού.