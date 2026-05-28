Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ένωση

Τέσσερις μέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague, ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, επέστρεψε στη δράση για τα ημιτελικά της Greek Basketball League, επικρατώντας άνετα της ΑΕΚ με 94-77 στο κατάμεστο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Παρότι παρατάχθηκε χωρίς να κάνει καμία ουσιαστικά προπόνηση μετά τον θρίαμβο στο Final Four της Euroleague, ο Ολυμπιακός έφτασε δια περιπάτου στην τελική επικράτηση, ξεκουράζοντας, μάλιστα, τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, με τον Άλεκ Πίτερς να αναδεικνύεται ξανά πρώτος σκόρερ με 17 πόντους.

13 πόντους και 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Χολ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε και ο Βεζένκοφ.

Μοναδικό μελανό σημείο ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Κορυφαίος για τους ηττημένους ήταν ο Γκρέι με 22 πόντους.

Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο (30/5/2026) στα Άνω Λιόσια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77.