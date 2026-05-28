Μπαρτζώκας: «Ανησυχούσα για το ματς με την ΑΕΚ, ήμασταν σε mood γιορτινό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά δικαιολόγησε τους παίκτες του, οι οποίοι πανηγυρίζουν ακόμα την κατάκτηση της Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι η εμφάνιση της ομάδας του ήταν αναμενόμενα μέτρια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει, μάλιστα, ότι ανησυχούσε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αναμενόμενα μέτρια η ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες, αλλά και όλη μας η ομάδα, ήμασταν σε ένα mood γιορτινό, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταφέραμε τον μεγάλο μας στόχο, να κατακτήσουμε την EuroLeague. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ.

Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη ομάδα. Ανησυχούσα για αυτό το ματς αν θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι», δήλωσε ο Έλληνας προπονητής.