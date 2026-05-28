Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 14-20: Μία νίκη μακριά από το 14ο σερί πρωτάθλημα στο πόλο οι Πειραιώτες

“Αγκαλιά” με τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Waterpolo League ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Με εντυπωσιακή εμφάνιση -τουλάχιστον επιθετικά- και κορυφαίο τον Γκέργκο Ζάλανκι, οι “ερυθρόλευκοι” επιβλήθηκαν 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφειο, πέτυχαν το 2-0 στη σειρά των τελικών και πλέον απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με το απόλυτο νικών, αν επικρατήσει και στο τρίτο ματς του Παναθηναϊκού, που θα γίνει το Σάββατο (30/5, 17:00) στον Πειραιά.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ξεκίνησε το ματς με δύο αποκρούσεις σε παίκτη λιγότερο (η μία σε εξ επαφής σουτ του Παπανικολάου) και ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ζάλανκι. Λίγο αργότερα, ο Πούρος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως οι διαιτητές, αφού εξέτασαν το βίντεο, γύρισαν πίσω τη φάση καταλογίζοντας πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, με το οποίο ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε. Ο Πούρος, όμως, δεν πτοήθηκε από το γκολ που δεν μέτρησε και, με μία ασίστ για γκολ του Νικολαϊδη στον παραπάνω και δύο δικά του τέρματα, οδήγησε τους “ερυθρόλευκους” στο 4-2 (ενδιάμεσα είχε σκοράρει πάλι ο Γκιουβέτσης).

Ο Χατζηγούλας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της πρώτης περιόδου αξιοποίησε την αποβολή του Ανγκιαλ και μείωσε σε 4-3, όμως οι πρωταθλητές είχαν μεγάλη επιθετική ευχέρεια, κράτησαν το προβάδισμα και ξέφυγαν 8-5, με δύο διαδοχικά γκολ του Ανγκιαλ από ισάριθμες ασίστ του Ζάλανκι (η πρώτη εκ των οποίων ενδεικτική της τεράστιας κλάσης του Ούγγρου άσου). Ο Σκουμπάκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη δεύτερη περίοδο μείωσε προσωρινά, αλλά ο Παπαναστασίου σκόραρε στην κόντρα για να διαμορφώσει το 9-6 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο τα γκολ έπεφταν… βροχή και αυτό εμφανώς ευνοούσε τον Ολυμπιακό. Ο Ζάλανκι σκόραρε τρεις φορές, με εντυπωσιακό εξάμετρο, σε επίθεση με τρεις παίκτες παραπάνω (!) και με πέναλτι, ενώ οι “πράσινοι” προσπαθούσαν να ακολουθήσουν εκμεταλλευόμενοι τις αποβολές που κέρδιζαν.

Οταν η πηγή… στέρεψε, οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 4-0 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +7 (16-9) και ουσιαστικά “καθάρισαν” το παιχνίδι από το τέλος της τρίτης περιόδου, παρότι είχαν χάσει και τους τρεις αμυντικούς τους (Ανγκιαλ, Γούβη και Αλαφραγκή), που αποβλήθηκαν με τρεις ποινές. Πράγματι, το τελευταίο οκτάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη διαφορά να φτάνει στα οκτώ γκολ (19-11), πριν κλείσει λίγο την “ψαλίδα” ο Σκουμπάκης με τρία διαδοχικά τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου