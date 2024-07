Άγριο ξύλο με παίκτες και οπαδούς της Ουρουγουάης μετά τον αποκλεισμό στο Copa America

Η Ουρουγουάη ηττήθηκε με 1-0 από την Κολομβία στα ημιτελικά του Copa America και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γεγονός που έφερε άγριο ξύλο στις εξέδρες μετά τη λήξη του αγώνα.

Παίκτες της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης εκνευρίστηκαν από τις αποδοκιμασίες και τις αντιδράσεις των συμπατριωτών τους στο γήπεδο και ανέβηκαν στην κερκίδα, δημιουργώντας μεγάλη ένταση στο τέλος του αγώνα με την Κολομβία.

Ο Νιούνιες της Λίβερπουλ ειδικά, ήταν έξαλλος και άρχισε να ρίχνει μπουνιές σε όποιον έβρισκε μπροστά του, με τις εικόνες να είναι απίστευτες για αυτό το επίπεδο και ποδοσφαιριστές τόσο υψηλής αξίας.

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy