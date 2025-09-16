Αιγάλεω – ΑΕΚ: Απαγορευτικό στους οπαδούς της Ένωσης από αστυνομία για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αιγάλεω την Τετάρτη (17.09.2025, 16:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα ματς που δεν θα έχει την στήριξη των οπαδών της.

Όπως κάνει σε όλα τα εκτός έδρας ματς της, έτσι και σε αυτό, η ΑΕΚ ζήτησε επίσημα εισιτήρια από το Αιγάλεω, για τις ανάγκες των οπαδών της.

Όπως όμως έγινε γνωστό την Τρίτη (16.09.2025) υπάρχει απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο αυριανό ματς στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της Ένωσης, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, φαίνεται πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας φιλάθλων στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, την Κυριακή στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ.