Μάιλς Τέρνερ για Μιλγουόκι Μπακς: «Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έδινε πρόστιμο για αργοπορία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ερχόταν όποτε ήθελε»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών και ο Μάιλς Τέρνερ αποκάλυψε το… μπάχαλο στο εσωτερικό της ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης του.

Ο Μάιλς Τέρνερ έριξε τις “βολές” του στον πρώην προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς και τόνισε ότι είχε επιτρέψει στους παίκτες να εμφανίζονται όποτε θέλουν, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δηλώσεις του Τέρνερ

«Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έδινε πρόστιμο. Οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλοι την ώρα. Ερχόντουσαν να δουν film όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει.

Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μία ώρα. Έφτασε σε ένα σημείο που έμαθα να πηγαίνω μία ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μία φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα: “Καλά κάνει. Δεν θα τον τιμωρήσουν με πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις”».

Game Recognize deleted their tweet and video, with the video where Myles Turner says Doc Rivers doesn’t fine players so players are late all the time for practices, film sessions, and even flights. Specifically pointing out Giannis for being late towards team flights and… https://t.co/c5MdAhmuum pic.twitter.com/JTB1HV6Ydg — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) May 15, 2026

“It’s so unfortunate Doc Rivers didn’t have control over his organization, but I thought that was a bigger indictment on Giannis. … As soon as fear enters leadership, then your culture dies.”@RealJayWilliams reacts to Myles Turner’s recent comments on former Bucks coach Doc… pic.twitter.com/eiUnfu20gL — Get Up (@GetUpESPN) May 15, 2026

Οι δηλώσεις του Τέρνερ έχουν φέρει πάντως και έντονη κριτική εναντίον του Αντετοκούνμπο στα Αμερικανικά μέσα, για την ηγεσία του στα αποδυτήρια της ομάδας.