Αθλητικά

Μάιλς Τέρνερ για Μιλγουόκι Μπακς: «Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έδινε πρόστιμο για αργοπορία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ερχόταν όποτε ήθελε»

Δηλώσεις που συζητούνται στις ΗΠΑ, έκανε ο Αμερικανός φόργουορντ των Μπακς
Ο Τέρνερ
Ο Τέρνερ με τον Αντετοκούνμπο (AP Photo/Jeffrey Phelps)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών και ο Μάιλς Τέρνερ αποκάλυψε το… μπάχαλο στο εσωτερικό της ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης του.

Ο Μάιλς Τέρνερ έριξε τις “βολές” του στον πρώην προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς και τόνισε ότι είχε επιτρέψει στους παίκτες να εμφανίζονται όποτε θέλουν, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δηλώσεις του Τέρνερ

«Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έδινε πρόστιμο. Οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλοι την ώρα. Ερχόντουσαν να δουν film όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει.

Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μία ώρα. Έφτασε σε ένα σημείο που έμαθα να πηγαίνω μία ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μία φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα: “Καλά κάνει. Δεν θα τον τιμωρήσουν με πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις”».

Οι δηλώσεις του Τέρνερ έχουν φέρει πάντως και έντονη κριτική εναντίον του Αντετοκούνμπο στα Αμερικανικά μέσα, για την ηγεσία του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
106
87
70
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo