Ο 40χρονος Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν Μονάχου και Νόιερ επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2027
Ο Νόιερ σε αγώνα της Μπάγερν Μονάχου / REUTERS/Thilo Schmuelgen
Ο Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για ένα ακόμη χρόνο, αφού οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρότι έχει συμπληρώσει πλέον τα 40 του χρόνια, ο Μάνουελ Νόιερ αποφάσισε να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και η Μπάγερν Μονάχου του προσέφερε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μάλιστα, ο Γερμανός τερματοφύλακας δήλωσε τα εξής: “Πήρα τον χρόνο μου μέχρι να πάρω την οριστική μου απόφαση και τώρα είμαι χαρούμενος. Τα πάντα είναι σωστά εδώ. Με αυτή την ομάδα μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε. Απολαμβάνω να πηγαίνω κάθε μέρα στην Σάμπενερ Στράσε και να αποδίδω το καλύτερο που μπορώ”.

