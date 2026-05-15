Χουάν Ραμόν Ρότσα: «Απίστευτο έργο ο Βοτανικός, ζηλεύω που δεν είμαι ακόμη παίκτης»

Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Χουάν Ραμόν Ρότσα, βρέθηκε στο υπό κατασκευή γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου του “τριφυλλιού” στο Βοτανικό και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα εμφανίστηκε μάλιστα σε video μέσα από το γήπεδο στο Βοτανικό και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει σύντομα το νέο υπερσύγχρονο σπίτι του.

Οι δηλώσεις του Ρότσα

«Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλεια, που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγκαίνιά του (Σεπτέμβριος 2027).

Φυσικά, τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμεεεεε!!!!».

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο Βοτανικό το 2027.