Αθλητικά

Χουάν Ραμόν Ρότσα: «Απίστευτο έργο ο Βοτανικός, ζηλεύω που δεν είμαι ακόμη παίκτης»

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε ο Ρότσα
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα (EUROKINISSI
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα (EUROKINISSI / ILIALIVE.GR)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Χουάν Ραμόν Ρότσα, βρέθηκε στο υπό κατασκευή γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου του “τριφυλλιού” στο Βοτανικό και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα εμφανίστηκε μάλιστα σε video μέσα από το γήπεδο στο Βοτανικό και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει σύντομα το νέο υπερσύγχρονο σπίτι του.

Οι δηλώσεις του Ρότσα

«Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλεια, που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγκαίνιά του (Σεπτέμβριος 2027).

Φυσικά, τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμεεεεε!!!!».

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο Βοτανικό το 2027.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
150
106
91
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo