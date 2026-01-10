Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2: Κέρδισε την κάτοχο του τροπαίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Africa η παρέα του Σαλάχ

Η Αίγυπτος πήρε μεγάλη νίκη με 3-2 κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, που είναι η κάτοχος του τροπαίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Africa, όπου την περιμένει η Σενεγάλη.

Ο Μαρμούς άνοιξε το σκορ στο 4′ και ο Ραμπιά στο 32′, μετά από ασίστ του Σαλάχ έκανε το 2-0 για την Αίγυπτο κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Φοτού στο 40′ έβαλε αυτογκόλ και έβαλε ξανά τους Ιβοριανούς στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Ο Σαλάχ στο 52′ έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στη χώρα του. Η Ακτή Ελεφαντοστού δεν τα παράτησε όμως και ο Ντουέ στο 73′ έκανε το 3-2, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρόκριση στους «4» του Copa Africa και θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στην Ταγγέρη (14/01/26, 19:00).

Ο Λαφόν μετά τον αποκλεισμό της Ακτής Ελεφαντοστού θα επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.