Ακίλε Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών – Η φωτογραφία με το σήμα της νίκης μέσα από το νοσοκομείο

Ο Ακίλε Πολονάρα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο με ένα story στο Instagram.

Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει για δεύτερη φορά στη ζωή του μάχη με τον καρκίνο, ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε: “Μεταμόσχευση; Όλα ΟΚ”, τσεκάροντας το κομμάτι της μεταμόσχευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός φόργουορντ διαγνώστηκε με λευχαιμία πριν λίγους μήνες, σταμάτησε το μπάσκετ και ξεκίνησε μία δύσκολη μάχη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του, αλλά και όλους τους φίλους του μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ακίλε Πολονάρα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σάσαρι και ελπίζει ότι θα γίνει καλά, επιστρέφοντας στα παρκέ για λογαριασμό της ιταλικής ομάδας.