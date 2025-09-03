Αλεσάντρο Μπιάνκο: «Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ μπήκα να δω video με τους οπαδούς»

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο αποτελεί ένα από τα τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τους Θεσσαλονικείς έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη στο PAOK TV.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έδειξε ανυπόμονος να αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας και αποκάλυψε ότι είδε video με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, όταν έμαθε για το ενδιαφέρον του “δικεφάλου του Βορρά” στο πρόσωπό του.

Οι δηλώσεις Μπιάνκο

Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ: “Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και ανυπομονώ να ξεκινήσω, γιατί για μένα είναι μία καινούρια εμπειρία όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αλλά και προσωπικό, οπότε είμαι πολύ ορεξάτος και ενθουσιασμένος”.

Για την αντίδρασή του όταν έμαθε για τον ΠΑΟΚ: “Μόλις έμαθα για το ενδιαφέρον της ομάδας, μπήκα αμέσως στο YouTube για να δω βίντεο με τους φιλάθλους. Μου αρέσουν οι παθιασμένοι οπαδοί, οπότε χαίρομαι που ήρθα σε μία ομάδα όπου νιώθεις πραγματικά την παρουσία των οπαδών, επίσης είχα φίλους που έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την ομάδα όσο και για το πρωτάθλημα και το περιβάλλον, οπότε δεν χρειάστηκε πολύ για να πειστώ”.

Για τους στόχους του με την ομάδα: “Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα μου άρεσε να προχωρήσουμε και να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στο Europa League. Και πιστεύω ότι ο κύριος στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, οπότε ελπίζω να κερδίσω τουλάχιστον ένα τρόπαιο με αυτή τη φανέλα”.

Για τον ποδοσφαιριστή που του αρέσει περισσότερο: “Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Μπαρέλα της Ίντερ, ας πούμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μου αρέσει περισσότερο ως προς τα χαρακτηριστικά του και προσπαθώ να παίρνω έμπνευση από αυτόν. Ανυπομωνώ να δω τους φιλάθλους σε έναν αγώνα πρωταθλήματος και ελπίζω να τους χαρίσω λίγη χαρά, όπως μου χαρίζουν και αυτοί”.