Αλγερία: Τραγωδία με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετά από πτώση κιγκλιδώματος σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/6/25) στην Αλγερία, όταν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών από τους οπαδούς της Μουλούντια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της χώρας, προστατευτικό κιγκλίδωμα του γηπέδου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Αλγερίας και όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα 70 έχουν τραυματιστεί. Το περιστατικό έγινε στο «Stade du 5 Juillet», το οποίο ήταν κατάμεστο για τον καθοριστικό αγώνα της Μουλούντια απέναντι στη Μάγκρα.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, κατέρρευσε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα της εξέδρας, με αποτέλεσμα δεκάδες φίλαθλοι να πέσουν από ύψος στο χαμηλότερο επίπεδο του σταδίου. Η αθλητική ιστοσελίδα «La Gazette du Fennec» αναφέρει ότι η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, την ώρα που οι φίλαθλοι της Μουλούντια γιόρταζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα τους.

The moment fans of MC Alger collapsed while celebrating their team’s Algerian League title.



The tragic accident has resulted in one death and several injuries so far.



