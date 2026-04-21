Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Οι Καταλανοί έκλεισαν ραντεβού με τη Μονακό για μία θέση στα πλέι οφ της Euroleague

Η Μπαρτσελόνα έμεινε ζωντανή στη μάχη για τα πλέι οφ της Euroleague, αφού επικράτησε άνετα εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 80-72 για τα play in.

Με τη νίκη αυτή, η Μπαρτσελόνα έκλεισε θέση στον τελικό πρόκρισης στα πλέι οφ κόντρα στη Μονακό στο Πριγκιπάτο το βράδυ της Παρασκευής (24/4/2026). Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ.

Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Αστέρας αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων για ακόμα ένα παιχνίδι μακριά από το Βελιγράδι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία για τους “ερυθρόλευκους”, οι οποίοι “χτίστηκαν” για να περάσουν στα πλέι οφ, αλλά τελικά αποχαιρέτησαν νωρίς και φέτος την Euroleague.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά. Ανέβασε από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ποτέ από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος προσπάθησε να επιστρέψει στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά είχε τραγικές επιλογές.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κλάιμπερν με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Πάντερ με 22 πόντους.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Μακιντάιρ με 16 πόντους αλλά και 6 λάθη, ενώ σε πολύ κακό βράδυ βρέθηκε ο Μονέκε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72.