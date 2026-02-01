Αλκαράθ – Τζόκοβιτς 3-1: Ο Ισπανός έδειξε την ανωτερότητά του και κατέκτησε το Australian Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε 3-1 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open για να μπει στη λίστα με τους αθλητές που έχουν κατακτήσει και τα τέσσερα Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς μπορεί να ξεκίνησε τρομερά και να πήρε το πρώτο σετ, ο Αλκαράθ, όμως απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο αυτή τη στιγμή και κατακτώντας τα τρία επόμενα σετ, κατάφερε να κατακτήσει το Australian Open.

Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό και είχε ορισμένους πόντους, που δεν σου επέτρεπαν να τραβήξεις τα μάτια σου από την τηλεόραση. Οι δύο αθλητές απέδειξαν οτι άξιζαν και με το παραπάνω να βρεθούν εκεί, με τον Ισπανό να βγαίνει νικητής και να κάνει χαρούμενο και τον Ναδάλ, που ήταν στις εξέδρες.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Νόλε σε τελικό του Australian Open, καθώς είχε καταφέρει να κανει μέχρι σήμερα το απίθανο 10/10. Αυτό κάνει ακόμα πιο σπουδαία τη νίκη και την κατάκτηση του Ισπανού τενίστα, αφού το έκανε κόντρα στον κορυφαίο στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Ο Αλκαράθ έφτασε τις επτά κατακτήσεις Grand Slam. Το εντυπωσιακό είναι ότι το έχει πετύχει σε οκτώ τελικούς που έχει συμμετάσχει, γεγονός που αποδεικνύει το μέταλλο του πρωταθλητή που έχει καταφέρει να χτίσει σε τόσο νεαρή ηλικία (22).

Ο αγώνας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε τρομερά το παιχνίδι και κάνοντας δύο break σε σερβίς του Αλκαράθ κατάφερε να επικρατήσει εύκολα 6-2 στο πρώτο σετ για να κάνει το 1-0, θυμίζοντας τον Σέρβο που πρωταγωνιστούσε στο παρελθόν.

Ο Αλκαράθ στο δεύτερο σετ έδειξε ότι έχει μέταλλο πρωταθλητή και απάντησε με το ίδιο νόμισμα στον Σέρβο, αφού του έκανε δύο φορές break και επικράτησε 6-2 για να ισοφαρίσει σε 1-1 και να φέρει στα ίσα το παιχνίδι.

Ο Ισπανός πήρε το μομέντουμ του αγώνα και με τρομερό τένις κατάφερε να ανατρέψει τελείως την κατάσταση στον τελικό του Australian Open, καθώς κέρδισε 6-3 στο τρίτο σετ, για να πάρει το προβάδισμα. Ο Σέρβος έδωσε μεγάλες μάχες, όμως ο Ισπανός είχε απαντήσεις με πολλά «τρελά» χτυπήματα για να κάνει το 2-1.

Στο τέταρτο σετ τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα από κάθε άλλο στο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει break και όλα έμοιαζαν να οδηγούνται στο τάι μπρέικ, όμως ο Ισπανός στο 6-5 υπέρ του, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του συγκινητικού Τζόκοβιτς και να καταφέρει να κάνει το 3-1 και να πανηγυρίσει έξαλλα, μαζί με την προπονητική του ομάδα.

Ο Ισπανός έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία τενίστας, που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam στην καριέρα του.

Τα σετ του αγώνα: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5