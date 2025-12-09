Αθλητικά

Άλλαξε η ώρα έναρξης του Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ λόγω Champions League

Δύο ώρες νωρίτερα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο ΣΕΦ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Αλλαγή ώρας στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ στις 20 Ιανουαρίου, με το τζάμπολ του αγώνα της Euroleague να μην γίνεται στις 21:15, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά στις 19:30.

Η μπασκετική αναμέτρηση θα ξεκινήσει σχεδόν δύο ώρες νωρίτερα λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι, ο κόσμος θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, έχοντας τη δυνατότητα να πάει και στα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
201
162
112
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo