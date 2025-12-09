Άλλαξε η ώρα έναρξης του Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ λόγω Champions League

Αλλαγή ώρας στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ στις 20 Ιανουαρίου, με το τζάμπολ του αγώνα της Euroleague να μην γίνεται στις 21:15, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά στις 19:30.

Η μπασκετική αναμέτρηση θα ξεκινήσει σχεδόν δύο ώρες νωρίτερα λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι, ο κόσμος θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, έχοντας τη δυνατότητα να πάει και στα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών.