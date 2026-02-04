Allwyn Final 8: Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

Το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 21 Φεβρουαρίου και με τη νίκη του Αμαρουσίου στην Πάτρα επί του Προμηθέα έγιναν γνωστές και οι οκτώ ομάδες που θα δώσουν το παρών.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη μόνο στον τελικό του Allwyn Final 8 και θα ξεκινήσουν τη διοργάνωση στα προημιτελικά με αντίπαλο την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Το Μαρούσι που ήταν η τελευταία ομάδα που έκλεισε το εισιτήριο θα παίξει με τον Άρη Betsson και ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με την Μύκονο Betsson.

Ο δρόμος των ομάδων προς τον τίτλο

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι – Άρης Betsson

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Μύκονος Betsson

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός