Αθλητικά

Allwyn Final 8: Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

Έγιναν γνωστές οι οκτώ ομάδες που θα συμμετέχουν στο θεσμό
Το τρόπαιο
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 21 Φεβρουαρίου και με τη νίκη του Αμαρουσίου στην Πάτρα επί του Προμηθέα έγιναν γνωστές και οι οκτώ ομάδες που θα δώσουν το παρών.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη μόνο στον τελικό του Allwyn Final 8 και θα ξεκινήσουν τη διοργάνωση στα προημιτελικά με αντίπαλο την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Το Μαρούσι που ήταν η τελευταία ομάδα που έκλεισε το εισιτήριο θα παίξει με τον Άρη Betsson και ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με την Μύκονο Betsson.

Ο δρόμος των ομάδων προς τον τίτλο

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι – Άρης Betsson

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Μύκονος Betsson

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
135
102
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo